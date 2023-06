Meglepetés és rekorddöntés a Red Bull Cliff Diving 2023 nyitányán

Fél év vakációt követően Bostonban tért vissza a Red Bull Cliff Diving - ráadásul nem is akárhogyan.

óriási precizitást mutatott be a teljes versenyhétvégén, a döntőben pedig behúzta a szezon első 10 pontját és az ezzel járó győzelmét.

A végeredmény szempontjából az amerikai verseny rögtön egy meglepetést hozott - a tavalyi szezont sérülés miatt szinte teljesen kihagyó Constantin Popovici óriási precizitást mutatott be a teljes versenyhétvégén, a döntőben pedig behúzta a szezon első 10 pontját és az ezzel járó győzelmét.

