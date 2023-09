A kanadai Molly Carlson és a spanyol Carlos Gimeno meglepetésgyőzelmét hozta a 2023-as Red Bull Cliff Diving World Series ötödik és egyben utolsó előtti állomása a bosznia-hercegovinai Mostarban. A páros sikere azt is jelenti, hogy ezzel a Kahekili King trófeáért folytatott küzdelem a férfi és a női mezőnyben is a szezonzáróra is nyitott lesz, ezzel plusz izgalmat csempészve az idény utolsó versenyébe.