Red Bull Cliff Diving | Aidan Heslop és Rhiannan Iffland sikerek az Adrián

A női mezőnyben Rhiannan Iffland tovább írja félelmetes győzelmi rekordját, az ausztrál a 2022-es idény második versenyétől fogva minden alkalommal győzött, így idén 3/3 már a mérlege. Iffland ismét Molly Carlsont utasította maga mögé, mely forgatókönyv immár nyolcadik alkalommal valósult meg. Az ausztrál a legutóbbi 15 verseny legalacsonyabb pontszámát szerezte, de ezúttal ez is elégséges volt neki, hogy az elmúlt 24 versenyén 23. alkalommal győzzön.

