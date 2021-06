A Red Bull Cliff Diving címvédője hőlégballonból ugrott a Lostock gáton

A mutatvány előtt a hőlégballon mintegy 40 méterre szállt fel Ifflannddel a fedélzeten, majd fokozatosan ereszkedett, míg el nem érte a 18 méteres magasságot (ez a magasság egyébként megfelel a Red Bull Cliff Diving sorozatban is szabályban lévő női ugrásmagasságnak). Ekkor a projekt főszereplője kilépett és elengedte magát, hogy egy látványos koreográfia után a Lostock vízgyűjtőben landoljon.

Egy mozgó platformról végzett ugrás azonban érthető módon felvetett néhány kérdést: "16 méter felett minden méter számít, mivel kalkulálnom kell a magasság és a vízbe érkezés közti különbséggel, vagyis ennek megfelelően kell időzítenem az érkezést. Ráadásul azzal is meg kellett küzdenem, hogy egy folyamatosan mozgásban lévő járműről ugrottam, amely 40 méterről ereszkedett lefelé és csak néhány másodpercig volt abban a távban, amivel előzetesen kalkuláltam. Szóval egyszerre voltam izgatott és ideges."

