Iffland 10. sikerét aratta zsinórban, Hunt visszatért a győztes útra

A Red Bull Cliff Diving legnépszerűbb helyszínén, a bosznia-hercegovinai Mostarban is folytatta lenyűgöző győzelmi sorozatát Rhiannan Iffland . A sorozat ausztrál címvédője az idei harmadik helyszínen is a dobogó tetejére állhatott, ezzel pedig egy immár három szezonon átnyúló 10-es győzelmi rekordot állított fel. A férfiaknál Gary Hunt először léphetett francia színekben a dobogó legfelső fokára.

