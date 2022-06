Red Bull Cliff Diving | A sziklaugrás evolúciója

Akik ismerik a Red Bull Cliff Diving sorozatot, pontosan tudják, hogy miről is szól ez a sport: nagyon képzett sziklaugrók 27, illetve 21 méteres magasságból ugranak, miközben pörögnek, forognak és különböző látványos mozdulatokat hajtanak végre a levegőben, mielőtt utat törnének maguknak a vízben.

A sziklaugrás és a műugrás végső soron egy és ugyanaz. A sziklaugrás egy természetes közegben végrehajtott ugrás 27 vagy 21 (nőknél) méterről, miközben egy sor légi akrobatikát mutatsz be, mielőtt megnyitnád a vizet magad alatt és belecsapódnál. A műugrást általában állványról végzik és lapos, statikus vizű medencébe érkeznek. A háttér és a közeg miatt előbbi lényegesen izgalmasabb és látványosabb.

A „mana” és „pono” régi hawaii alapelvei, melyek az erőt és az egyensúlyt jelentik, kulcsfontosságúak voltak, amikor megszületett az úgynevezett „lele kawa”, ami laza fordításban azt jelenti, hogy „lábbal ugrál a magas szikláról a vízbe”. Ez a nyelvjárás a 18. századi, a Csendes-óceán közepén fekvő szigeteken volt elterjedt, mely megmutatja a sportág honnan gyökerezik. Ezek az elvek ma is alapelemei a sziklaugrásnak.

A Red Bull Cliff Diving sorozatban a férfiak 27 méter, míg a nők 21 méter magasból ugranak. A sportolók a hidaktól kezdve az Operaház tetejéig bármilyen felületről ugorhatnak, míg szabadesésük alatt az akár 85 km/h-s sebességet is elérhetik, ami mintegy 10 G-nek megfelelő ütközési lassulást jelent a vízbe való becsapódáskor.

A 27 méteres magasság és a mintegy 85 km/h-s sebesség kombinációjának veszélyeit nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni. Tény és való: ez egy extrém sport, úgyhogy ennek is megvannak a veszélyfaktorai, amik hozzájárulnak az izgalom fokozásához. A sziklaugrók azonban minden tudással és tapasztalattal fel vannak vértezve, így a kockázatokból eredendő veszélyeket precizitásuknak és elhivatottságuknak köszönhetően a minimálisra tudják csökkenteni.

