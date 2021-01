A Red Bull Cliff Diving főhőseinek napi rutinjaik és ugrás előtti rituáléik

Sok más sportághoz hasonlóan a sziklaugrásban való sikeresség alapja is többösszetevős: a nyers tehetség, az évekig tartó edzések és a készségek állandó finomításai mellett elengedhetetlen egy napi rutin kialakítása, amelyben bizony egy-egy babona és rituálé is helyet kap. A készség és a pontosság kiemelten fontos minden körülmények között, különösen egy olyan sportágban, amely megköveteli, hogy a sziklaugrók testi épségüket és életüket kockáztatva 27 méteres magasságokból vessék bele magukat a mélységbe.

Sok más sportághoz hasonlóan a sziklaugrásban való sikeresség alapja is többösszetevős: a nyers tehetség, az évekig tartó edzések és a készségek állandó finomításai mellett elengedhetetlen egy napi rutin kialakítása, amelyben bizony egy-egy babona és rituálé is helyet kap. A készség és a pontosság kiemelten fontos minden körülmények között, különösen egy olyan sportágban, amely megköveteli, hogy a sziklaugrók testi épségüket és életüket kockáztatva 27 méteres magasságokból vessék bele magukat a mélységbe.

A sziklaugrás azonban legalább annyira igénybe veszi az embert mentálisan, mint fizikálisan, így mint sok más sportban és sok más sportolónál, itt is megvannak azok a rutinok, a rituálék és babonák, amelyek igenis nagy szerepet játszhatnak a Red Bull Cliff Diving legsikeresebb főszereplőinek teljesítményében. Van, hogy ez dönt a siker és a kudarc között.

