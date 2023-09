Red Bull Dolomitenmann: 11. alkalommal ért célba a magyar csapat!

„A futónak tizenkét kilométert kellett futnia kétezer méter szintkülönbséggel, 2440 méter magasra kell felkapaszkodnia néhol a szó szoros értelmében, hiszen létrán kell mászniuk. Utána rajtol a siklóernyős, átrepül egy másik hegyre, amit nem is lát, aztán leszáll, összefogja az ernyőjét, és fut a következő starthelyre két kilométert ötszáz méter szintkülönbséggel. Onnan repül tovább, majd ismét célra száll egy sportpályára, ahonnan folytatja a mountis. Tizenhét kilométert kellett tekernem ezerhatszáz méter szintkülönbséggel, majd jött egy kilenc kilométeres downhill rész, egy fekete sípályán kellett lejönni. Az első fékem annyira túlmelegedett, hogy többször nem is tudtam használni. Aztán átadtam a képzeletbeli stafétát a kajakosnak, akinek át kell futnia egy folyóágon, és a másik ágon lévő híd tetején lévő rámpáról ugrik be a vízbe hét méter magasból, majd evez öt kilométert, miközben kapukon kell átmennie, többször sodrással szemben. Aztán jön egy vízesés, ami a pálya legnehezebb szakasza, majd feleveznek az Isel folyón a kiszállásig, de előtte be kell mutatniuk egy eszkimó fordulót. Ezután még be kell futniuk a főtérre a teljes felszereléssel úgy, hogy a kajakot csak az utolsó pár méteren a cél előtt húzhatja maga után.”