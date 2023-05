Ott voltunk a Red Bull Doodle Art világdöntőjén Amszterdamban

nemzetközi döntőjének győztesei közé. A hollandiai Amszterdamban, egy fantasztikus, programokkal teli három nap után, végül a gyönyörű Capital C adott otthont a döntőnek, ahol 62 ország versenyzője közül került ki a legjobb.

A Red Bull Doodle Art a művészek új generációját hívja életre. Az idei év azért is volt különleges, mert rekordszámú pályamű érkezett, több, mint 120 000. Ebből került kiválasztásra a pályázó 62 ország legjobbja, hogy aztán Amszterdamban a nemzetközi zsűri megválassza a legjobbat.

