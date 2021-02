Pazar festéssel, az AF Corse Ferrari oldalán tér vissza a Red Bull a DTM-be

Lawson 2019-ben megnyerte az új-zélandi Toyota Racing sorozatot, amelyben későbbi F1-pilóták is versenyeztek, így például Lance Stroll és Lando Norris is tagja volt a mezőnynek. Lawson tavaly két futamot nyert az F3-ban, a 18 éves versenyző 2021-ben két sorozatban fog szerephez jutni: az F2-ben, valamint a teljes DTM kiírásban.

A Londonban született thai nemzetiségű Alex Albon kétszer is dobogón végzett a Forma-1-ben, idén rendkívül sűrű időszak elé néz, ugyanis a DTM-ben való szereplése mellett a Red Bull Racingnél a teszt- és tartalékpilóta szerepét tölti majd be. Albon számára nem lesz újdonság a DTM légköre, hiszen a 24 éves thai 2015-ben az F3 mellett számos DTM versenyen is részt vett már.

"A DTM egy nagyszerű sorozat, rendkívül tehetséges versenyzőkkel és izgalmas versenyekkel" - mondta el Albon. „2015-ben már volt szerencsém kipróbálni magam, amelyet követően az Autosport BRDC fiatal pilótának járó díjra is jelöltek. Ezek az autók valóban különböznek az együlésesektől. Sokkal kevesebb a leszorítóerő és a gumik is különbözőek, ennél fogva pedig a tapadás is, ezért másfajta vezetési stílust igényel. Kis időbe telik, amíg újra megszokom, de várom az új kihívást, már amikor elérhető leszek az F1-es elkötelezettségeim mellett."

