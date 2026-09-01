Red Bull Four 2 Score: drámai negyeddöntőben búcsúzott a Dominators

„Nagyszerűen megszervezett tornán vehettünk részt. Sok remek futballistával és hozzánk hasonló képességű csapattal mérhettük össze a tudásunkat, ráadásul az egész hetet kiváló programok színesítették” – mondta Büki Baltazár, a Dominators legeredményesebb játékosa. – „Sajnáljuk, hogy

liverpooli kötelezettségei miatt nem tarthatott velünk Torontóba, hiszen alapítóként ő is a csapat része. Szerettünk volna nyerni, mindent beleadtunk, és végül nüanszokon múlt, hogy nem jutottunk a legjobb négy közé. Mindenesetre köszönjük a Red Bullnak a lehetőséget, parádés napokon vagyunk túl!”