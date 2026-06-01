Red Bull Four 2 Score: Szoboszlai csapata nyerte a döntőt!

„Imádok futballozni, kispályán pedig még inkább, mert kevesebbet kell futni, de sokkal intenzívebb a tempó, többet találkozik az ember a labdával – nyilatkozta a pályán

, akit ennyire közelről talán sehol máshol nem láthattak a szurkolói, mint most, a

-on. – Nagyon élveztem a meccset, hiszen remek játékosok ellen léptünk pályára, és a közönségnek köszönhetően a hangulatra sem lehetett panasz. A csapatom is nyert, úgyhogy ennek duplán örülök. Hétfőn csatlakozom a válogatott összetartásához, szeretnénk a hátralévő két mérkőzésen úgy szerepelni, ahogy illik.”