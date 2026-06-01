Red Bull Four 2 Score: Szoboszlai csapata nyerte a döntőt!

Szoboszlai Dominik csapata nyerte meg a Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét, így a címvédő Dominators képviselheti a magyar színeket a torontói globális döntőn. A legnagyobb közönségsikert a BudaPart-Kopaszi-gáton egyértelműen az aratta, hogy a Liverpool szupersztárja pályára lépett, sőt, gólt is szerzett a válogatott legendák elleni mérkőzésen.
„Imádok futballozni, kispályán pedig még inkább, mert kevesebbet kell futni, de sokkal intenzívebb a tempó, többet találkozik az ember a labdával – nyilatkozta a pályán Szoboszlai Dominik, akit ennyire közelről talán sehol máshol nem láthattak a szurkolói, mint most, a Red Bull Four 2 Score-on. – Nagyon élveztem a meccset, hiszen remek játékosok ellen léptünk pályára, és a közönségnek köszönhetően a hangulatra sem lehetett panasz. A csapatom is nyert, úgyhogy ennek duplán örülök. Hétfőn csatlakozom a válogatott összetartásához, szeretnénk a hátralévő két mérkőzésen úgy szerepelni, ahogy illik.”
Szoboszlai szinte az egész napot a BudaPart – Kopaszi-gáton töltötte, amikor éppen nem futballozott, akkor a csapatának szurkolt, a fennmaradó időben pedig elképesztő mennyiségű autogramot osztott ki. A rajongókat nem tántorította el a hőség, türelmesen vártak – Szoboszlai pedig igyekezett minden kérésnek eleget tenni, ami persze egyenlő volt a lehetetlennel.
A Red Bull Four 2 Score országos döntőjének mérkőzései délelőtt 10 órától zajlottak, a 12 négyfős csapat kapus nélkül, tízperces meccseken mérte össze tudását – és a torna érdekessége, hogy az első, és utolsó percben esett gólok duplán számítottak.
Ahogy haladt előre a program, egyre élesebbek lettek a párharcok: az országos bajnoki címért a győri és budapesti selejtezőből bejutó 3-3 csapat (Croissant, FST, East Great Fall, Fekete Sereg, Cageball Warriors, Cicimacik) mellett a Szoboszlai gyerekkori barátja vezette címvédő gárda, a Dominators is harcba szállt. A mezőny Juhász Roland Pizza Hut-csapatával, Nabil Hamza freestyle-alakulatával és Gyuris Bence zenészekből álló művészgárdájával vált teljessé.
Besenyei Péter lélegzetelállító műrepülő-bemutatója megalapozta a délutáni meccsek hangulatát – kora estére pedig kialakult a döntő párosítása: a Torghelle Sándor által összeállított alakulat találkozott a Szoboszlai vezette Dominators-szel.
Mielőtt azonban még eldőlhetett volna, ki utazik a torontói globális döntőre, egy igazi futballcsemegét láthatott az a többszáz (sőt, talán ezernél is több) ember, aki a pálya szélén, vagy a lelátón helyet foglalt: a Red Bull All Stars csapatában Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor csapott össze a Team Szobóval, amelynek színeiben maga Szoboszlai Dominik is pályára lépett, végig játszotta a kétszer tíz percet, sőt, gólt is szerzett!
Azután pedig felült az edzői padra, szurkolt a finalista csapatának, amely végül a címét megvédve 3–0-ra nyert. A Bognár Bence, Büki Baltazár, Rutai Balázs, Kertész Attila, Horváth Szabolcs összeállítású Dominators egy „rendes” és egy duplán számító góllal győzött a fináléban, és Szoboszlaitól vehette át a trófeát, no meg a szimbolikus, a torontói globális döntőre szóló repülőjegyet.
„A végsőkig kiélezett csatát vívtunk a döntőben, jó, hogy a második gólunk kettőt ért, mert nagyon sok meleg helyzetet éltünk át – nyilatkozta a győztes csapat képviseletében Büki Baltazár. – Hogy először nyerni, vagy a címet megvédeni volt nehezebb? Egyértelműen a címvédés, mert nagyon sok erős csapat lépett ma pályára. Örülök, hogy nyertünk, ez a mostani, és a tavaly szerzett tapasztalat biztosan nagy segítségünkre lesz majd a globális döntőben.”
RED BULL FOUR 2 SCORE
Végeredmény: 1. Dominators, 2. Torghelle SC, 3. Pizza Hut
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