Red Bull Four 2 Score: győzd le Szoboszlai csapatát, és repülj Torontóba!

Idén is megrendezik Magyarországon a Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr labdarúgótornát. A két selejtező után az országos fináléban döntik el a csapatok, hogy melyik képviselheti hazánkat a kanadai Torontóban a világdöntőben. A hazai döntőben olyan sztárok csapatai is részt fognak venni, mint Szoboszlai Dominik, Torghelle Sándor, Kabát Péter és Juhász Roland.
Miután az első magyarországi kiadás tavaly nagy sikert aratott, 2026-ban újra visszatér hazánkba a világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornája, a Red Bull Four 2 Score. Biztosan mindenki emlékszik rá, hogy a tavalyi országos döntőben a Bálnában ott volt a Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik is, ráadásul éppen a gyerekkori barátja vezette csapat, a Dominaters diadalmaskodott, így ők képviselték hazánkat a salzburgi világdöntőben.
A Red Bull Four 2 Score idén tehát visszatér a változatlan, különleges szabályrendszerével: a négyfős csapatok (plusz egy opcionális csere) kapus nélkül játszanak 10 percet egymás ellen. Az igazi különlegesség azonban még hátravan: a meccs első és utolsó percében a szerzett gólok duplán számítanak!
A lebonyolításon azonban változtattunk kicsit: ezúttal csak két selejtezőtornát rendezünk, az elsőt április 22-én, Győrben, a másodikat pedig május 8-9-én, Budapesten a Testnevelési Egyetemen. Innen lehet majd kvalifikálni az országos fináléra, amit május 31-én rendezünk meg, és melynek a győztese közel 20 ország bajnoka között képviselheti Magyarországot a torontói világdöntőben!
A selejtezőkre gyakorlatilag bárki jelentkezhet. A lényeg, hogy legyetek legalább 4-en egy csapatban, legyetek 18 és 35 év közöttiek, illetve éljetek Magyarországon.
A fővárosi országos döntőre a selejtezőkből 3-3 csapat jut be, illetve alanyi jogon meghívást kap a tavalyi győztes Dominaters, ezen kívül wildcardot kap még 5 csapat, köztük 3 ismert korábbi magyar labdarúgó által összeállított alakulat is.
A Premier League-ben is megforduló, 42-szeres válogatott Torghelle Sándor, a 16-szoros válogatott újpesti ikon, Kabát Péter a selejtezőkben búcsúzó csapatok tagjai közül fog összeállítani scoutként egy-egy „válogatott” brigádot, míg a belga Anderlechtben 8 évet lehúzó, 95-szörös válogatott Juhász Roland egy Pizza Hutos csapatot delegál az országos fináléra.
Rajtuk kívül a népszerű előadó, Gyuris Bence érkezik egy csapattal, valamint ott lesz a döntőben Nabil Hamza és a Freestyle FC is.
Ezek tehát a legfontosabb részletek, és persze az, hogy a csapatok ITT tudnak regisztrálni a debreceni vagy a budapesti selejtezőre.
Úgyhogy már nincs is más dolgotok, mint összeszedni a csapatot, jelentkezni és már indulhatnak is az edzések a Red Bull Four 2 Score-ra, azaz a világ egyik legkülönlegesebb amatőr kispályás labdarúgótornájára.
