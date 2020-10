Red Bull Ice Cross: Czirják Áron folytatja a készülést

Egyelőre nincs hír arról, hogy mikor kezdődhet meg a Red Bull Ice Cross legújabb idénye, ami persze nem jelenti azt, hogy a versenyzők ne követnének el mindent azért, hogy formában maradjanak. Így tesz Czirják Áron is, a fiatal magyar tehetség folyamatosan készül több sportágban is.

Áron folytatta a wakeboardozást is a nyáron, nem véletlenül: ezzel is szeretné eltüntetni lemaradását a legjobbakhoz képest.

„Próbáltam arra rámenni, hogy el tudjam légiesíteni a felsőtestem, vagyis csak akkor menjek bedőlve, amikor szeretnék. Nézegettem a versenyek fotóit és a nagy részén eléggé be vagyok dőlve, szeretnék egyenesebb felsőtesttel lejönni a pályáról. A videókon látszik, hogy a versenyzők kezei repülnek össze-vissza, de a felsőtestük végig stabil marad.”

A magyar tinédzser nemcsak a brutális pályát mutatja meg, de Japánban is körbevezet minket.

