Red Bull Illume 2020: a velencei csúszdás kép története

Egy bringás teker lefelé egy klasszikus, velencei kék vízi csúszdán – ezzel a fotóval került be Kovásznai Balázs a Red Bull Illume Special Image Quest 2020 kiírásában az Unseen kategória heti legjobb képei közé, ami azt jelenti, hogy közönségszavazás útján akár a döntőben is ott lehet. Ismerkedjetek most meg kicsit Balázzsal, illetve a kép történetével!

Riadóztattad már a haverokat, rokonokat?

– Igen, küldtem már mindenkinek, hogy szavazzon. A Facebookon két portré fotós csoportban is benne vagyok több mint tízezer taggal, oda is kirakták az adminok. Remélem, összejön. Idén szerintem jobbak az esélyeim, mint tavaly, mert most kevesebb a kategória. Jó lenne nagyon elérni valamit.

Kovásznai Balázs © Magócs János

Ezek szerint nem először próbálkozol.

– Tavaly kezdtem, viszont elég későn álltunk neki. Most jött a csúszdás projekt, még van is ebben a témában egy-két ötlet, csak nem tudom, hogy ellőjük-e már idén vagy majd csak jövőre. Mindenképp szeretnénk befejezni a mostani pályázat vége előtt, aztán meglátjuk. Ha ezzel a képpel nem sikerül megnyerni a közönségszavazást, akkor biztosan elhasználom a többit is. Az ötletek jók, reméljük, a kivitelezés is sikerül.

Na de miért pont a csúszda?

– A tavalyi Red Bull Illume-on volt egy csúszdás, deszkás kép, azt látva támadt az ötletem, hogy itthon is meg kéne csinálni. Eszembe jutott, hogy az autópályán ingázva mindig látom a velencei csúszdát. Írtam e-mailt a strandnak, nem jött reakció, aztán felhívtam az önkormányzatot, ahol megadták a városgazdálkodás elérhetőségét. Mondták, hogy segítenek szívesen, és bár a csúszda idén nem fog működni, mert fel kell újítani, szerkezetileg rendben van. Amikor odamentünk, a helyiek éppen újították fel a strandot, bemutattak a polgármesternek is, illetve rengeteg kisgyerek volt ott, ők is nézték, és szurkoltak is Tibinek, ahogy lebringázott a csúszdán. Szerencsénk volt, mert ez volt a legutolsó kép, amit fotózni tudtunk. Egész nap menekültünk a vihar elől, Pestről jött velünk végig a fekete felhő, ami mondjuk a képen elég jól néz ki.

Kovásznai Balázs © Kalauz Csaba

Rögtön érezted, hogy sikerült egy erős fotót összehozni?

– Őszintén szólva, amikor visszanéztem a gépen, azt mondtam, ez nem rossz, de nem teljesen az, amit elképzeltem, emiatt kicsit le is voltam törve. Úgyhogy azért meglepődtem, amikor kaptam az üzenetet a szervezőktől, hogy bekerült a fotóm, főleg, hogy már rögtön az első héten.

Hogyan tekintesz egyébként a Red Bull Illume-ra, kitörési lehetőségként?

– Igen. Már öt éve fotózgatok, de komolyabban két éve foglalkozom vele. Magyarországon eddig főleg portrékat, aktokat, glamourokat készítettem. Ami az extrém sportokat illeti, tavaly voltam Szlovéniában a DH vb-n fotózni, meg egyszer a Masters of Dirtön is. Remélem, hogy ez egy jó kitörési lehetőség lesz számomra, mert legszívesebben egész életemben csak ezt csinálnám. Most mérnöknek tanulok, úgyhogy nem a fotózás az elsődleges, de szívesen változtatnék ezen, talán most sikerül több lehetőséget szereznem.