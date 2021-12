Instagramon is aratott a Red Bull Illume 2021

azért is különleges, mert nem egyszerre jelentik be a nyerteseket, hanem november 29. és december 4. között naponta több győztest is közzétesznek.

RAW by Leica

A RAW by Leica kategória első helyezettjét már megmutattuk nektek, most viszont jöjjön két újabb díjazott!

BEST OF INSTAGRAM BY LENOVO - Fotó, videó

Ez azért is egy különleges kategória, ugyanis itt kizárólag Instagramon zajlott a “harc”. A fotósoknak értelemszerűen akciópillanatok, a videósoknak pedig maximum 60 másodperces mozgófelvételek feltöltésére volt lehetőség.

“Ami különösen nehéz volt, amellett, hogy mindkét sportolónak tökéletes szögben kellett lennie, hogy 3000 méter magasan kellett meglőni a képet, ahova nem csak magunkat, de a nehéz felszerelést is fel kellett cipelnünk. Ha készen állsz, akkor csak imádkozni kell a megfelelő pillanatért és minden egyéb körülményért, hogy tökéletes legyen. 300 méterre voltam a “tetthelytől”, amikor felkelt a Hold, telefonon kommunikáltunk egymással. Egészen hihetetlen, hogy második próbálkozásra sikerült elkészíteni a képet.”

