Red Bull Illume: Kovács Balázs képe az elődöntőben!

Óriási hírünk van nektek: magyar fotós képe is bekerült a Red Bull Illume Image Quest, vagyis a világ legjelentősebb kaland- és akciósportfotó versenyének elődöntőjébe! Kovács Balázs egy pazar snowboardos fotót lőtt, mellyel az Energy kategória 25 legjobbja közé került.

Balázst – aki egyébként Ausztriában él – sikerült is elérnünk az örömhír hallatán, úgyhogy mesélt is nekünk az érzéseiről:

