Red Bull Illume: Kovásznai Balázs ismét az elődöntőben!

Egy másik magyar fotós is ott van egy kategóriában a legjobb 25 között, ráadásul egy régi ismerősről, Kovásznai Balázsról van szó, aki korábban a Legóból készült skateparkjával vagy a velencei-tavi kékcsúszdán biciklizős fotójával is volt már a legjobbak között.

„Próbáltunk már korábban is deszkás stéges kombót, a Red Bull fotósának Pálfi Balázsnak tetszett is, de nem sikerült bejutnunk vele. Úgy voltam vele, hogy próbáljuk meg más szögből, drónnal, napkeltében. Tavaly novemberben készítettük, nem volt olyan kellemes a víz. De megint olyat szerettünk volna alkotni, ahol az adott extrémsport egyáltalán nem illik a környezetbe. Két órán keresztül tartott nagyjából a fotózás, persze volt előkészület, előtte napokban kerestem a helyszínt. Nagy segítség volt, hogy a szüleim balatonszárszóiak, úgyhogy pár kilométerrel odább, Bogláron gyorsan megtaláltam a megfelelő stéget.”

