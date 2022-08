Emil Johansson magabiztos győzelmét hozta a Red Bull Joyride 2022

Crankworx World Tour We return to Whistler, British Columbia, for the …

Hatalmas érdeklődés és 38 000 bringafan várta, hogy két év kihagyás után ismét visszatérjen a Red Bull Joyride, melyet a hagyományoknak megfelelően most is a kanadai Whistlerben rendeztek. A legrangosabb heyikerékpáros slopestyle esemény 10. alkalommal került megrendezésre, melyen most is a sportág 15 legkiválóbb képviselője csapott össze egymással.