Brandon Semenuk slopestyle újítást adott a Red Bull Joyride-nak

Jövő hétvégén (augusztus 13.) immár 10. alkalommal kerül megrendezésre a Red Bull Joyride. A versenyen a világ 14 legjobb kerékpárosa képviselteti magát mintegy 35 000 szurkoló előtt. A kanadai Whistlerben sorra kerülő versenyt természetesen világszerte is követik majd, így a Red Bull TV-n keresztül idén is sokan bekapcsolódhatnak be a kosz, a láncok és a fejlődés ikonikus ünnepébe.

A The Sphere az egyik legegyedibb műfajt követeli, amei valaha is elérte a slopestyle hegyikerékpár sportágát. Ez a skatepark ihlette tányér egy szűk kanyarba küldi a versenyzőket, mielőtt visszaindítaná őket a pályára. Függetlenül attól, hogy a versenyzők be-/kicsavarást választanak, leállnak vagy ültetnek – a lehetőségek végtelenek.

Nézz be a színfalak mögé Brandon Semenuk és Justin Wyper társaságában, miközben a The Sphere-t tervezik, építik és naná, hogy ki is próbálják!

With Red Bull Joyride on hold for another year, Brandon Semenuk builds never-before-seen features for 2022.