Red Bull Jukebox - RÉSZLETES BESZÁMOLÓ KÉPEKKEL

Marics Peti és Valkusz Milán hetek óta készült az első hazai Red Bull Jukeboxra, hiszen igaz, hogy rutinos fellépők, azonban ez a terep nekik is teljesen új volt. A saját dalaikat és feldolgozásokat kellett előadniuk más stílusban, méghozzá azokban, amiket a közönség szavazott meg előzetesen online és péntek este a Margitszigeti Szabadtéri Színpad on. Így nem volt elég csak a 'sima' setlistet megtanulni, hanem azokat a számokat is be kellett gyakorolni, amiket esetlegesen a közönség a helyszínen kiválaszt. Annyi biztos, hogy nem volt egyszerű dolga a srácoknak, viszont elöljáróban annyit, hogy olyan profin lehozták az estét, hogy emeljünk az összes kalapunkat előttük.