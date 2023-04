Papp Szabival erősít a Red Bull Juke Box

is feltűnik majd a színpadon, aki a ‘Magány Vagány’ dalra ugrik be a fiúk mellé.

Nem fogytunk ki a meglepetésekből, ugyanis T. Danny után újabb vendéget jelentünk be a május 19-i Red Bull Jukeboxra. A VALMAR -os srácok mellett Papp Szabi is feltűnik majd a színpadon, aki a ‘Magány Vagány’ dalra ugrik be a fiúk mellé.

Nem fogytunk ki a meglepetésekből, ugyanis T. Danny után újabb vendéget jelentünk be a május 19-i Red Bull Jukeboxra. A VALMAR -os srácok mellett Papp Szabi is feltűnik majd a színpadon, aki a ‘Magány Vagány’ dalra ugrik be a fiúk mellé.

Ne feledjétek, hogy ez a koncert nem csak a szuper vendégek miatt lesz különleges, hanem amiatt is, hogy az előzetes szavazáson túl, még a helyszínen is befolyásolhatjátok majd a koncert alakulását a világító LED-es karkötők segítségével.

Ne feledjétek, hogy ez a koncert nem csak a szuper vendégek miatt lesz különleges, hanem amiatt is, hogy az előzetes szavazáson túl, még a helyszínen is befolyásolhatjátok majd a koncert alakulását a világító LED-es karkötők segítségével.

Ne feledjétek, hogy ez a koncert nem csak a szuper vendégek miatt lesz különleges, hanem amiatt is, hogy az előzetes szavazáson túl, még a helyszínen is befolyásolhatjátok majd a koncert alakulását a világító LED-es karkötők segítségével.