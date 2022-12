Mérföldkőhöz érkezett a Red Bull King of the Air, melyet 10. alkalommal rendeztek meg 2022-ben. A népszerű kitesurf verseny jubileumi kiírását is az eddigiekhez hasonlóan a dél-afrikai Fokvárosban rendezték meg. Az eseményen a világ 18 legjobb kitesurf avagy sárkányszörf versenyzője képviseltette magát.

Mérföldkőhöz érkezett a Red Bull King of the Air, melyet 10. alkalommal rendeztek meg 2022-ben. A népszerű kitesurf verseny jubileumi kiírását is az eddigiekhez hasonlóan a dél-afrikai Fokvárosban rendezték meg. Az eseményen a világ 18 legjobb kitesurf avagy sárkányszörf versenyzője képviseltette magát.

Mérföldkőhöz érkezett a Red Bull King of the Air, melyet 10. alkalommal rendeztek meg 2022-ben. A népszerű kitesurf verseny jubileumi kiírását is az eddigiekhez hasonlóan a dél-afrikai Fokvárosban rendezték meg. Az eseményen a világ 18 legjobb kitesurf avagy sárkányszörf versenyzője képviseltette magát.

A győzelmet nem kis meglepetésre egy 17 éves olasz kitesurfer happolta el rutinos társai elől. A versenyen újoncként szereplő Lorenzo Casati nemcsak riválisait, de az olykor nem túl kíméletes szelet is legyőzve lett a Red Bull King of the Air bajnoka.

A győzelmet nem kis meglepetésre egy 17 éves olasz kitesurfer happolta el rutinos társai elől. A versenyen újoncként szereplő Lorenzo Casati nemcsak riválisait, de az olykor nem túl kíméletes szelet is legyőzve lett a Red Bull King of the Air bajnoka.

A győzelmet nem kis meglepetésre egy 17 éves olasz kitesurfer happolta el rutinos társai elől. A versenyen újoncként szereplő Lorenzo Casati nemcsak riválisait, de az olykor nem túl kíméletes szelet is legyőzve lett a Red Bull King of the Air bajnoka.

Újoncból győztes: Casati nyerte a King of the Air jubileumi kiírását

A 17 éves Casati 22 előfutam és több mint hét órányi intenzív verseny után vehette át a Red Bull King of the Air győztesének járó hagyományos afrikai maszkot.

A 17 éves Casati 22 előfutam és több mint hét órányi intenzív verseny után vehette át a Red Bull King of the Air győztesének járó hagyományos afrikai maszkot.

A 17 éves Casati 22 előfutam és több mint hét órányi intenzív verseny után vehette át a Red Bull King of the Air győztesének járó hagyományos afrikai maszkot.

Lorenzo Casati nyerte a 2022-es Red Bull King of the Airt

"Már csak itt lenni és versenyezni a Red Bull King of the Airen egy valóra vált álom. A győzelem pedig a bónusz vagy a cseresznye a habon. Voltak nagyon kemény előfutamok, szóval nagyon boldog vagyok. Köszönöm a szponzoraimnak és apunak, aki mióta elkezdtem kiteszörfözni, hisz bennem" - mondta el a tini győztes.

"Már csak itt lenni és versenyezni a Red Bull King of the Airen egy valóra vált álom. A győzelem pedig a bónusz vagy a cseresznye a habon. Voltak nagyon kemény előfutamok, szóval nagyon boldog vagyok. Köszönöm a szponzoraimnak és apunak, aki mióta elkezdtem kiteszörfözni, hisz bennem" - mondta el a tini győztes.

"Már csak itt lenni és versenyezni a Red Bull King of the Airen egy valóra vált álom. A győzelem pedig a bónusz vagy a cseresznye a habon. Voltak nagyon kemény előfutamok, szóval nagyon boldog vagyok. Köszönöm a szponzoraimnak és apunak, aki mióta elkezdtem kiteszörfözni, hisz bennem" - mondta el a tini győztes.

A Red Bull King of the Air 2022 dobogója