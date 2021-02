MotoGP 2021: Lerántotta a leplet régi-új színeiről a Red Bull KTM

Der Portugiese will nach seinen eindrucksvollen Erfolgen in der Moto2 auch in der MotoGP groß auftrumpfen.

"Minden évben nagyon erős a mezőny, de ez talán tavaly mutatkozott meg leginkább, amikor szinte minden futamon valaki más tudott diadalmaskodni. Minden évben fejlődni kell, és én azt gondolom, hogy idén is sikerül majd előre lépni. Nagyon jó a motor alattunk és úgy érzem, hogy képes vagyok többet dolgozni aminek meg is lesz a gyümölcse. Csak az elvégzett munkában hiszek, semmi másban" - mondta el Oliveira.

