Íme a siker receptje a Red Bull Ládaderbin

Nick Hunter a Red Bull Ládaderbik vérbeli veteránja, aki több versenyen is részt vett, míg a 2019-es eseményen a dobogó tetejére állhatott.

A Red Bull Ládaderbi 16 év után Magyarországra is visszatér a lelkes versenyzők pedig június 30-án megmutathatják, hogy kézzel készített autócsodáikkal mekkora sebességre képesek elérni beépített motor nélkül. Most ráadásul meghosszabbítottuk a jelentkezést, így április 22-ig regisztrálhattok az eseményre.

Hunter tapasztalt rutinos róka, aki minden csínját-bínját ismeri a versenynek, ezzel együtt pedig a siker receptje kapcsán is van némi ismerete. Éppen ezért megkértük, adjon egy kis útmutatót, hogyan érdemes navigálni a meredek lejtőkön, éles kanyarokban, combos ugratókon, és hogyan szeld át az autóddal sértetlenül - és talán még a méltóságoddal is - a célvonalat.

"A Red Bull Ládaderbi a tévében nézve sokkal szelídebbnek tűnhet, mint amilyen valójában. Az Alexandra Palace rámpái a valóságban kétszer akkorák, mint a képernyőn keresztül, különösen akkor, ha te ülsz a vezetőülésben. A tolóstart után már rögtön nehézzé is válik a manőverezés, így az első pillanatok arról szólnak, hogy átvedd az irányítást a kormány felett, és eggyé válj az autóval. Szerencsére a verseny előtti napon van egy pályabejárás, így elvégezheted a házi feladatodat, fejben megtervezheted a vezetést, és átgondolhatod, hogyan fog reagálni az autód az egyes akadályoknál."

"Fel kell építened az önbizalmadat a volán mögött. A járgányunkat egy autó után kötöttük, és egy parkolóban húztuk körbe, hogy ellenőrizzük rendben van-e a kormányzás és a fékek. Aztán fokozatosan egyre meredekebb és meredekebb dombokra mentünk. A tömeget és a lámpalázat nem lehet begyakorolni, de Jack inkább átfordította ezt is a másik oldalára és energiát merített belőle miközben lefelé száguldott. Van néhány pillanat, amikor egyenesen haladsz, ilyenkor kommunikálni tudsz a nézőkkel, amiből erőt tudsz meríteni."

