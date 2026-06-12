Két év után visszatér a Red Bull Ládaderbi Budapestre

2026. szeptember 20-án ismét a Tabánban gyűlnek össze ezeknek a kreatív járgányoknak a készítői, hogy bemutassák performanszukat a közönségnek és a zsűrinek a

keretében, majd a csapat legőrültebb tagja bele is üljön a sufnituning kocsiba, és a tömeg tombolása közepette megkezdje száguldását. Két évvel ezelőtt húszezer néző látogatott ki az eseményre, és amilyen csodákat ott láttak, biztosan nem felejtették el azóta sem.