Két év után visszatér a Red Bull Ládaderbi Budapestre

Legutóbb 16 nagyon hosszú évet kellett várnunk arra, hogy újra Magyarországra érkezzen a világ egyik legőrültebb versenye. Most azonban csak kettőt: 2024 után ugyanis ismét megrendezzük hazánkban a kézzel készített, beépített motor nélkül hajtott autócsodák versenyét, a Red Bull Ládaderbit a budapesti Tabánban!
2026. szeptember 20-án ismét a Tabánban gyűlnek össze ezeknek a kreatív járgányoknak a készítői, hogy bemutassák performanszukat a közönségnek és a zsűrinek a Red Bull Ládaderbi keretében, majd a csapat legőrültebb tagja bele is üljön a sufnituning kocsiba, és a tömeg tombolása közepette megkezdje száguldását. Két évvel ezelőtt húszezer néző látogatott ki az eseményre, és amilyen csodákat ott láttak, biztosan nem felejtették el azóta sem.
A győztes Pureman csapat sofőrje például jegesmedvének öltözve egy Igluval száguldott végig a pályán, de még ennél is emlékezetesebb volt talán a TeamEmergencyRacing járműve, amit egy kórházi ágyból alakítottak ki. Volt olyan csapat, amelyik a Dűne című filmsorozat homokférgét idézte meg kocsijával abszolút élethű módon, de a GTA San Andreas autónak is sikerült visszahozni a videójátékból ismert West Coast hangulatot. És még sorolhatnánk napestig, a résztvevők fantáziája ugyanis tényleg nem ismert határokat.
De mi is pontosan ez az őrült száguldóverseny, a Red Bull Ládaderbi?
Röviden: a kreatív mérnökzsenik versenye, melyen saját meghajtású, házi készítésű kocsik mérkőznek meg egymással.
Ha illik rád a leírás, elmúltál 18 éves, és van is egy remek csapatod, amelyikkel meg tudnád építeni a járművet, akkor már jelentkezhetsz is! Az emberi erővel hajtott, sufnituning járművek legfeljebb 2 méter szélesek, 2.5 méter magasak és 6 méter hosszúak lehetnek, legfeljebb pedig 80 kilogrammos súlyt nyomhatnak a sofőr nélkül. Az előírás alapján kötelező a beépített fék és kormány, hogy biztonságosan megtehessék a 400 méteres távot.
Ezek a korlátok: a többinek pedig már tényleg csak a képzeleted szabhat határt.
Viszont nagyon fontos: ezen a versenyen nem csak az számít, hogy milyen gyorsan száguldasz le extravagáns autóddal a Tabán lejtőiről. A zsűri ugyanis az objektív tények mellett a járműtervezés kreativitását és a versenyzők futam előtt bemutatott performanszát is értékeli: ez utóbbinak a része lehet tánc, jelmez vagy bármilyen showelem, ez már tényleg csak rajtatok múlik. A lényeg, hogy nagyot szóljon és tényleg szórakoztató legyen.
És persze azért az sem árt, ha az autócsoda gyors, valamint nem esik szét és nem is borul fel a lejtőn, mint ahogy az egyébként olykor megesik.
Úgyhogy, ha magadra ismertél, ha elég őrültnek és kreatívnak tartod magad, akkor ne hagyd ki ezt a lehetőséget, a jelentkezés már elindult a Red Bull Ládaderbire. Ha pedig csak szeretnéd megcsodálni ezeket az elképesztő járgányokat és egy jót nevetni a viccesebbnél viccesebb megoldásokon, akkor vésd be a naptáradba a szeptember 20-át, amikor is a Tabán lejtői nézhetjük meg ezeket a csodákat.
További részletek a verseny oldalán.