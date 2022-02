Red Bull Lukvrame: őrült szánkóverseny a Kaukázusban

A közel kétezer lelket számláló település lakói a szánkózás egy ősi formáját felelevenítő versenyt űznek, ami mindamellett, hogy szórakoztató, különleges varázzsal is bír - ez minden bizonnyal a települést körülölelő tájnak is köszönhető.

A közel kétezer lelket számláló település lakói a szánkózás egy ősi formáját felelevenítő versenyt űznek, ami mindamellett, hogy szórakoztató, különleges varázzsal is bír - ez minden bizonnyal a települést körülölelő tájnak is köszönhető.

A közel kétezer lelket számláló település lakói a szánkózás egy ősi formáját felelevenítő versenyt űznek, ami mindamellett, hogy szórakoztató, különleges varázzsal is bír - ez minden bizonnyal a települést körülölelő tájnak is köszönhető.