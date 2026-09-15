Red Bull Max vs. 100: PamKutya is Verstappen ellen versenyez!

Max Verstappen az utolsó helyről indulva fog 100 gokartos ellen versenyezni szeptember 16-án a Silverstone-i versenypályán a Red Bull legújabb kihívásán. A holland Forma-1-es pilóta riválisai között lesz a PamKutya duó egyik tagja, Osbáth Norbert is, aki nemrég már kipróbálhatta, milyen is Forma-4-es autót vezetni . Verstappen már nagyon készül a Max vs. 100 challenge-re, amelyet szerdán koraeste Magyarországon is élőben követhetnek majd a rajongók a Disney +-on.

Max Verstappen visszatér a gyökereihez: az Oracle Red Bull Racing négyszeres Forma-1-es világbajnok pilótája szeptember 16-án gokartba pattan a Silverstone-i versenypályán. No nem egy nosztalgiaautózás kedvéért teszi mindezt, hanem élete egyik legkomolyabb kihívásán vesz részt: 100 másik gokartos ellen fog versenyezni úgy, hogy a holland sztárpilóta indul majd az utolsó helyről – ez a Max vs. 100 kihívás.

Bár az ellenfelek amatőr versenyzők lesznek, Verstappen szokatlan kihívással néz szembe, hiszen amíg általában a mezőny elején versenyez a dobogós helyekért a legnagyobb pilótákkal, addig most több mint 90 versenyzőt kell megelőznie minden idők legnagyobb gokartfutamán csak azért, hogy a dobogó közelébe kerülhessen. A szabályok egyszerűek: minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul majd a holland klasszis előtt. Bár a gokartok teljesen egyformák, de egy előnyük mindenképp lesz a menekülőknek: a verseny első felében egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket, míg Verstappennek erre csak a verseny második felében lesz majd lehetősége.

A Red Bull Max vs. 100 szabályai © Red Bull Content Pool

Természetesen ez az őrült gokartverseny világszerte rengeteg ember fantáziáját megragadta, hiszen ki ne játszott volna el a gondolattal, hogy le tudna-e győzni egy Forma-1-es pilótát azonos feltételek mellett? Több mint ezren jelentkeztek a Max vs. 100-ra, a jó hírünk pedig az, hogy a kiválasztottak közé egy magyar is bekerült Osbáth Norbert (PamKutya) személyében! A népszerű tartalomgyártó ráadásul a mezőny „rutinosabb” felét fogja képviselni, ugyanis Norbi nem is olyan régen a Red Bull Ringen próbálhatta ki, milyen is egy Forma-4-es autót vezetni.

PamKutya is a kihívók között © Red Bull Content Pool

„Nagyon lelkesen várom a versenyt, és tényleg készültem, hogy jó eredményt érjek el” – mondta el Osbáth Norbi a verseny előtt. - „Most, hogy már itt vagyok, és találkoztam a többi versenyzővel, kezdek aggódni, mert elég ügyesek a riválisok is. Évente egyszer el szoktam menni gokartozni a barátaimmal, és nagyon-nagyon szeretem. Amióta megtudtam, hogy indulhatok ezen a versenyen, el tudtam menni kétszer gokartozni profi versenyzőkkel is, akik felkészítettek, igyekeztek mindent elmondani. De azt hiszem, erre lehetetlen felkészülni, hogy száz ember ellen mész majd. Húsz ember ellen viszont már versenyeztem Kecskeméten, és egész jól ment. A Forma-4-es autó vezetése fantasztikus volt, de nagyon más, mint egy gokart. Az az autó annyira tapadt, hogy döbbenetes volt, a gokart annyira nem. Talán a bátorság részét tudom átvinni, hogy nyomhatom neki. Van viszont egy félelmem azzal kapcsolatban, hogy Verstappen olyan sebességgel fog jönni, hogy észre sem veszem, csak leelőz engem. Rettegni fogok, ha közeledik. Igyekszem minél nehezebb ellenfél lenni.”

A Max vs. 100 mindeközben a szervezők részéről is óriási kihívás, hiszen korábban még soha nem készült versenypálya 100 pilóta számára, így a Silverstone-i pályát kifejezetten erre az alkalomra tervezte át a versenyigazgató és francia autóversenyző, David Terrien – aki egyben neves gokart-tervező és ifjúsági gokart-világbajnok is.

The Original Red Bull Red Bull Energy Drink További információ

A világ legnagyobb gokartversenyén a pályán biztosan nem csak a puszta sebesség lesz a döntő tényező. A helykeresés, a manőverek időzítésének felmérése és a forgalomban való eligazodás mind fontos szerepet játszanak majd, miközben Verstappen a 101. helyről próbálja feljebb küzdeni magát az élmezőny felé.

David Coulthard, a korábbi Formula–1-es pilóta így nyilatkozott: „Számomra az idő a legérdekesebb tényező. Maxnak megvan a képessége ahhoz, hogy szinte mindenkinél gyorsabb legyen, de gyorsabbnak lenni nem ugyanaz, mint 100 gokartot megelőzni. Meg kell majd birkóznia a forgalommal, a védekezéssel, a leggyorsabb körrel és az idővel is. Ha van ott egy gyors gokartos, aki meg tudja nehezíteni az előzést, Maxnak komoly versenyben lehet része.”

Verstappen számára ez az esemény visszatérést jelent a gyökereihez, ahhoz a sportághoz, ahol versenyzői karrierje indult – négyévesen ült először gokartba, és hétéves korára már bajnokságokban versenyzett. Egyszerűen fogalmazva: a gokartozás volt az a gyakorlóterep, ahol kialakította azokat az ösztönöket és készségeket, amelyek karrierjét meghatározták.

„Négyéves koromtól egészen körülbelül 15 éves koromig gokartoztam, úgyhogy számomra nincs mentség arra, hogy azt mondjam, még több gyakorlásra van szükségem, vagy hogy több idő kell. Amikor odaérek, már csak magát a pályát kell megtanulnom, hozzá kell szoknom a gokartok tapadásához, és ennyi. Ennél sokkal többet nem tehetek, de abban biztos vagyok, hogy néhányan közülük nagyon gyorsak lesznek” – mondta el a kihívésról Verstappen.

Most, több mint egy évtizeddel azután, hogy Verstappen a gokartoktól a Forma-1-es autókig repült, a Max vs 100 visszarepíti őt a gyökereihez – csak ezúttal a kihívás nem egyetlen rivális legyőzéséről szól, hanem 100 pilótán is túl kell túljutnia.

Arra a kérdésre, hogy mit vár a legjobban, Verstappen válasza egyszerű volt. „Csak arra várok, hogy lássam a vérontást magam előtt.”

A Max vs 100 szeptember 16-án kerül megrendezésre Silverstone-ban, és bár a helyszínen nem engedélyezik a nézők jelenlétét, a rajongók élőben nézhetik az eseményeket a Disney+-on. A felvezető műsor szerdán 18 órakor kezdődik, míg a versenyt 19 órától lehet majd követni élőben. Különlegesség, hogy Verstappen a verseny során közvetlenül kommunikálhat majd ellenfeleivel, így a rajongók páratlan betekintést nyerhetnek azokba a beszélgetésekbe, amelyek a viadal alakulását befolyásolják.