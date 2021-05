Red Bull MotoGP Rookies Cup: Görbe Soma a top20-ban!

„A szabadedzés és az időmérők egészen jól sikerültek, a huszadik helyről rajtoltunk. Aztán a szombat nem sikerült annyira, nem volt meg Soma tempója. A rajtnál valaki kiugrott, végül újat rendeltek el, ott kicsit megrogyott a koncentrációja, a végén próbált zárkózni, de elesett. Vasárnapra viszont nagyon összeszedte magát, teljesen más volt az egész, ügyesen ment, harcolt végig. A rajtja jó volt, nyert négy pozíciót, de utána is agresszívabbnak kell lennie. Óvatos volt, mert nem akart megint esni, amit meg is értek. Aztán az utolsó négy körben kellene még valami pluszt elővenni. Most elfogytak a gumik, azért sem mert több kockázatot vállalni.”

