Red Bull MotoGP Rookies Cup: Görbe Soma blogja

A 2021-es évben Görbe Soma óriási lehetőség előtt áll: a 15 éves motorversenyző képviselheti Magyarországot a Red Bull MotoGP Rookies Cupon. A versenysorozat áprilisban kezdődik, Soma addig is blogot vezet felkészüléséről a verseny

Ez a második bejegyzésem. Az idő most a felkészüléssel telik a következő szezonra. Nagyon várom már, hogy ezekkel a gyors pilótákkal versenyezhessek a világszerte. Most elmesélem nektek, mi is történt velem mostanában.