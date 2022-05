Red Bull MotoGP Rookies Cup: Görbe Soma felemás érzései

, aki az előző hétvégén eddigi legjobb időmérőjét produkálta, majd bukása miatt fájdalmakkal kellett folytatnia a versenyt, ezúttal is ott volt a mezőnyben, és ezúttal is felemás érzésekkel zárta a futamokat.

