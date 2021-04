Red Bull MotoGP Rookies Cup: Görbe Soma túl az első teszteken

sorozatában. A 15 éves Görbe Soma a Northern Talent Cup megnyerésével vívta ki magának a jogot, hogy a világ legjobb junior motorosai között száguldhasson. A szezon első versenyhétvégéjére most kerül sor Portugáliában, de Soma a mezőnnyel együtt már tesztelhetett három napot a portimãoi pályán – erről mesélt nekünk édesapja, Sándor segítségével, aki természetesen ott van tinédzser fiával, hogy támogassa.

Amit először is le kell szögezni: Soma – többedmagával – abszolút újonc a mezőnyben, vagyis nem elég, hogy a sorozatban nála akár 2-3 évvel több rutinnal rendelkező pilótákkal kell versenyeznie, de még a MotoGP-ken használatos motort is csak most próbálhatta ki először. Nem csoda, hogy bár voltak elképzeléseik arról, hogy mire számíthatnak, mondhatni, leesett az álluk.