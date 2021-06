Red Bull MotoGP Rookies Cup: Görbe Soma fejlődése töretlen

„Pénteken szokott lenni két szabadedzés, majd az időmérő, vagyis kétszer fél órád van megszokni a pályát. Eddig az első szabadedzésen óvatoskodtunk, ismerkedtünk a pályával, de rájöttünk, hogy ez mindig egy edzésnyi lemaradást jelent az egyébként is tapasztaltabb pilótákkal szemben. Úgyhogy most tizenkilencre lapot szerettünk volna húzni, és már az elejétől kezdve száz százalékosan csinálni. A tervünk gyorsan megbukott, mert az első felmenetelnél beállítási problémákkal küszködtünk, úgyhogy továbbra is megmaradt az egy edzés hátrányunk.”

„Pénteken szokott lenni két szabadedzés, majd az időmérő, vagyis kétszer fél órád van megszokni a pályát. Eddig az első szabadedzésen óvatoskodtunk, ismerkedtünk a pályával, de rájöttünk, hogy ez mindig egy edzésnyi lemaradást jelent az egyébként is tapasztaltabb pilótákkal szemben. Úgyhogy most tizenkilencre lapot szerettünk volna húzni, és már az elejétől kezdve száz százalékosan csinálni. A tervünk gyorsan megbukott, mert az első felmenetelnél beállítási problémákkal küszködtünk, úgyhogy továbbra is megmaradt az egy edzés hátrányunk.”

„Pénteken szokott lenni két szabadedzés, majd az időmérő, vagyis kétszer fél órád van megszokni a pályát. Eddig az első szabadedzésen óvatoskodtunk, ismerkedtünk a pályával, de rájöttünk, hogy ez mindig egy edzésnyi lemaradást jelent az egyébként is tapasztaltabb pilótákkal szemben. Úgyhogy most tizenkilencre lapot szerettünk volna húzni, és már az elejétől kezdve száz százalékosan csinálni. A tervünk gyorsan megbukott, mert az első felmenetelnél beállítási problémákkal küszködtünk, úgyhogy továbbra is megmaradt az egy edzés hátrányunk.”

„Soma nagyon jóban volt sráccal, tartották a kapcsolatot. A Red Bull azt mondta, nem kötelező rajthoz állni, Soma úgy döntött, hogy mégis szeretne. Láttam a szemein, hogy nincs ott fejben, de támogattam elhatározásában. Fel is jött a tizennyolcadik helyre, de kicsúszott, szerencsére megúszta sérülés nélkül. Sokkal jobbat szerettünk volna menni a hétvégén, de a Red Bulltól továbbra sem kaptunk rossz visszajelzéseket: elmondták, hogy legyen türelemmel magához, ne feszüljön rá, ők nem helyezést várnak el, hanem azt, amit szombaton is láttak tőle, hogy fejlődik.”

„Soma nagyon jóban volt sráccal, tartották a kapcsolatot. A Red Bull azt mondta, nem kötelező rajthoz állni, Soma úgy döntött, hogy mégis szeretne. Láttam a szemein, hogy nincs ott fejben, de támogattam elhatározásában. Fel is jött a tizennyolcadik helyre, de kicsúszott, szerencsére megúszta sérülés nélkül. Sokkal jobbat szerettünk volna menni a hétvégén, de a Red Bulltól továbbra sem kaptunk rossz visszajelzéseket: elmondták, hogy legyen türelemmel magához, ne feszüljön rá, ők nem helyezést várnak el, hanem azt, amit szombaton is láttak tőle, hogy fejlődik.”

„Soma nagyon jóban volt sráccal, tartották a kapcsolatot. A Red Bull azt mondta, nem kötelező rajthoz állni, Soma úgy döntött, hogy mégis szeretne. Láttam a szemein, hogy nincs ott fejben, de támogattam elhatározásában. Fel is jött a tizennyolcadik helyre, de kicsúszott, szerencsére megúszta sérülés nélkül. Sokkal jobbat szerettünk volna menni a hétvégén, de a Red Bulltól továbbra sem kaptunk rossz visszajelzéseket: elmondták, hogy legyen türelemmel magához, ne feszüljön rá, ők nem helyezést várnak el, hanem azt, amit szombaton is láttak tőle, hogy fejlődik.”