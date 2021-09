Red Bull MotoGP Rookies Cup: Görbe Soma jövőre is a sorozatban!

„Nem voltak illúzióink, és a verseny szervezői is ezt várták el tőlünk. Nagyon megdicsértek minket, elégedettek voltak mindkét futamunkkal. Vasárnap a szezon utolsó versenye után behívtak minket egy személyes elbeszélgetésre, és elmondták, hogy jövőre is számítanak ránk. Sok mindenkit kiszórtak, velünk viszont elégedettek voltak. Első sorban nem az eredmények érdekelték őket, mert tudják ők is, hogy az első évben nem egyszerű felvenni a ritmust. Arra voltak kíváncsiak, hogyan fejlődünk. Ez pedig szemmel látható, a motorral összeszoktunk. Óriási dolog, hogy jövőre is maradhatunk, nagyon boldogok vagyunk emiatt.”