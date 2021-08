Red Bull MotoGP Rookies Cup: Görbe Soma újabb pontszerzése!

„Kapott egy büntetést, amiről nem is tudtunk, már indultunk haza, amikor a kocsiban értesültünk róla. A Red Bull Ringen jó néhányszor előfordul, hogy figyelmeztetnek a pályaelhagyásért, a 4-5. körben szóltak is, be is tettem Somának a táblát, hogy jelezzem, aztán szépen végigment. De állítólag ezután kapott egy büntetést is, amit nem teljesített, így végül hátrasorolták az utolsó helyre. Pedig nem volt ez egy rossz hétvége, megúsztuk a bukásokat, rengeteg volt. Szépen fejlődünk, az idők is jönnek, úgyhogy bizakodva várhatjuk a következő hétvégét. Még mindig a két pilóta előtt vagyunk, akik velünk együtt érkeztek a sorozatba, amit jó jelnek érzünk. Vasárnap jobb eredményre számítottunk, mert jól is rajtolt Soma, aztán az egyik kanyarban kivezették, megelőzött egy balesetet, úgyhogy azért nem járt büntetés. Aztán felküzdötte magát a tizenhatodik helyig, mentek a csaták, úgyhogy nem lett volna rossz.”