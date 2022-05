Ez igen jó döntésnek bizonyult, hiszen az éjjeli 33 fokos hőmérséklet már előrevetítette, hogy itt bizony szokni kell a klímát, aztán másnap ez be is igazolódott, amikor délelőtt már 42 fokig kúszott fel a hőmérséklet. Egy kis tengeri fürdőzés után a srácok gyorsan meg is mutatták néhány helyi alkalmazottnak (a vendégek nagy része még az igazak álmát aludta a szállodában), hogy miért is érkeztek: egy kis lábtenisz, egy egymás közti meccs, na meg egy kis magyaros vízilabda is szerepelt a programban, csak, hogy tényleg szokják az elképesztő hőséget.