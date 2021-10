Red Bull Neymar Jr's Five: a Palvin St. Germain utazhat Katarba

És eldőlt: a Palvin St. Germain lett az a csapat, amelyik képviselheti Magyarországot Katarban a Red Bull Neymar Jr's Five 2021-es világdöntőjén!

És eldőlt: a Palvin St. Germain lett az a csapat, amelyik képviselheti Magyarországot Katarban a Red Bull Neymar Jr's Five 2021-es világdöntőjén!

Jól látjátok: 2017 után ismét nem a Zsírkréták lesz ott, pedig ezúttal is szépen helytálltak a Városligetben rendezett országos döntőn, de az elődöntő jelentette számukra a végállomást. No, de ne szaladjunk ennyire előre…

A történet úgy kerek, ha térben és időben is utazunk egyet: bő egy héttel ezelőtt, október 9-én Győrben rendezték meg a Red Bull Neymar Jr's Five 5. magyarországi selejtezőjét a Palvin St. Germain részvételével. Igaz, nem teljesen ugyanazzal a csapattal, amelyik győzni tudott vasárnap, ugyanis például Lotz Ádám nem tartott velük – mert elaludt reggel.

