Red Bull Neymar Jr's Five: a világbajnok is a magyar selejtezőn!

Itt a nagy bejelentés: a Red Bull Neymar Jr's Five világbajnoki címvédő csapata, vagyis a Zsírkréták idén is harcba száll az országos selejtezőn azért, hogy ott lehessen a világdöntőben. Ez persze nem a legjobb hír a résztvevő csapatoknak, hiszen a Zsírkréták nemcsak 2019-ben, de 2018-ban is megnyerte az országos döntőt.

Red Bull Neymar Jr's Five: idén is cél a világdöntő!

„Nagyjából ugyanúgy tervezünk indulni, mint legutóbb, csak az egyik tagunk cserélődik, mert leigazolta a Mol Fehérvár – árulta el nekünk Fábián Gábor csapatkapitány. – A kedv mindig is megvolt, de most már nem egyszerű összehozni a csapatot. Épphogy beférünk a korosztályba, ráadásul míg korábban egyetemisták voltunk, most már a legtöbben dolgozunk, így egyre nehezebb összeegyeztetni.”

„Nagyon várom már! – tette hozzá Gábor testvére, Máté. – Amikor két évvel ezelőtt megnyertük a világdöntőt, azt beszéltük, ezzel vége, a csúcson kell abbahagyni, másoknak is adjuk meg a lehetőséget. Aztán tavaly elmaradt a torna, bennünk meg űr tátongott, egy kis hiányérzet. Én is néztem vissza a meccseket a döntőről, teljesen magával ragadott az érzés. Mindenkiben hasonló zajlott le, úgyhogy megint összeállunk.”

„Már legutóbb is minket akart mindenki megverni. Ez nagy kihívás. De mivel elég egyedi a szabályrendszer, egy kicsit tartanak is tőlünk, mert mi már bizonyítottuk kétszer is, hogy ezt a játékot mi nyomjuk a legjobban itthon. Úgyhogy ellenünk mindenki nagyon komolyan veszi a meccset. Mi pedig természetesen nyerni szeretnénk, anélkül nincs is értelme elindulni: nemcsak itthon, hanem világszinten is szeretnénk megvédeni a címünket, ami korábban még senkinek sem sikerült.”

