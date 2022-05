Red Bull Neymar Jr’s Five: brazil sikerek a szuperdöntőn

Red Bull Neymar Jr’s Five szuperdöntő: három éve vártunk rá, hogy újra megrendezzék, és ez most megtörtént Katarban, ráadásul magyar részvétellel. A Palvin Saint Germain csapata nem is akárhogyan szerepelt a csoportkörben, gólt nem kapott, veretlen maradt, de két döntetlen „becsúszott”, ami azt jelentette, hogy a csoport második helyén végezve várt még egy meccs a srácokra a 16 közé jutásért.