Red Bull Neymar Jr's Five: ha nem megy itt, próbáld meg ott!

Ezúttal Pécs és Szeged volt a helyszín. Előbbi nemcsak amiatt vált ikonikussá, mert a Székelyhidi SE Sporttelepen igazi füvön játszanak a csapatok, hanem ezért is, mert 2019-ben a Zsírkréták innen jutottak be a döntőre, aztán meg sem álltak a világbajnoki címig, így jelenleg is címvédők. Ők ezúttal nem jöttek, hiszen már az első tornán, Budapesten bebiztosították továbbjutásokat.

Jöttek azonban helyettük a trónkövetelők, akiket szikrázó napsütés és remek közönség fogadott: nemcsak a barátok és a családtagok szurkoltak, de az utcáról is sokan besétáltak megnézni, mi is zajlik pontosan a pályákon.

Gyorsan rájöhettek, hogy ilyet máshol nem látnak, hiszen a Red Bull Neymar Jr's Five különleges szabályrendszerében ha egy csapat gólt kap, egy játékosát is elveszíti. Így tartanak 10 percig a meccsek vagy csupán addig, amíg egy csapat teljesen el nem fogy.

