Red Bull Neymar Jr's Five: Istenes Bencéék is a döntőben

Ez a nagy nevek hétvégéje volt!

A Red Bull Neymar Jr's Five 2021-es kiírásának utolsó két magyarországi selejtezőjén a résztvevő amatőr csapatok nem feltétlenül a labdarúgásból ismert, de jól csengő nevű emberekkel találkozhattak.

Szombaton Győrben gyürkőzött egymásnak a mezőny a 4 kiadó döntős helyért. A csapatok között az ismert televíziós műsorvezető, Istenes Bence is ott volt a sajátjával, ráadásul nem is a futottak még kategóriában: nemcsak a továbbjutást, de a második helyet is megszerezték a Barátság Parkban, úgyhogy igen jó kiemeléssel várhatják a vasárnapi finálét.

A Palvin SG-nek nem jött össze ugyanez – legalábbis Győrben. Csalódottságukban ugyanis másnap a főváros felé vették az irányt, és a BME Sporttelepén bizonyították: sokkal jobb csapatot alkotnak, és ki is vívták a döntőbe jutást.

Látta ezt kedvenc rövid pályás gyorskorcsolyázónk, Liu Shaolin Sándor is, aki szintén kilátogatott az eseményre, és elég jól érezte magát. Tetszett neki a Red Bull Neymar Jr's Five különleges szabályrendszere (főleg az, hogy a gólt kapó csapat egy játékosát is elveszíti), izgalmasnak, szórakoztatónak találta a meccseket, és kicsit még irigykedik is arra, aki megnyeri a budapesti döntőt és találkozhat Neymarral.

Liu Shaolin Sándornak tetszett, amit látott © Pálfi Balázs

Merthogy a tét pontosan ez: az országos fináléban 24 csapat méri össze erejét, hogy eldöntse, melyikük a legjobb. A győztes mindent visz, vagyis utazik Katarba, ahol még a PSG brazil világsztárjával, Neymarral is találkozhat. Ha pedig a világdöntőben is nyer, még játszhat is a szupersztár ellen…

Ezzel jól előre szaladtunk, de ne felejtsük el: nem csak egy vad álomról beszélünk, hiszen 2019-ben a magyar Zsírkrétáknak sikerült megszerezniük az aranyérmet, és nemcsak játszottak Neymar ellen, de még Párizsban is meglátogathatták.

Nagy csaták Győrben © Pálfi Balázs

Ők egyébként annyira élvezték azt, ami velük történt, hogy idén is belevetették magukat a küzdelembe, be is jutottak az országos döntőbe.

Tehát figyelem: október 7-én vasárnap, országos döntő a Zsírkrétákkal és Istenes Bencével a Városliget kék borítású pályáin.