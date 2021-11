Red Bull Neymar Jr’s Five: „Ahogy Szoboszlai, mi sem szeretnénk hibázni!”

A srácok már tűkön ülnek, hiszen az országos döntőben elért első hely még csak a kezdet. A Palvin St. Germain bizonyult a legjobbnak néhány hete a Red Bull Neymar Jr’s Five Városligetben rendezett fináléjában, így Magyarországot képviselheti a katari világdöntőben. A csapat tagjai már vágják a centit: Suta Máté mesélt nekünk arról, hol tartanak most.

