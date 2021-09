Red Bull Neymar Jr's Five: miért ez a legkirályabb utcai futball?

Szeptember 12-én Magyarországon is megkezdődnek a Red Bull Neymar Jr's Five selejtezői. A tét igen nagy, hiszen a regionális tornák győztese ott lehet az országos fináléban, ahonnan már egyenesen a katari világdöntő, és természetesen a Neymar elleni meccs a tét. Elcsábítottunk? Ha még most sem, akkor ezután megtesszük: íme 5 ok, amiért mindenképp össze kell állnod a haverokkal, hogy kipróbáljátok ezt a játékot!