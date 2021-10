Míg az amatőr csapatok szerte a világban (Magyarországon már nem) azért küzdenek, hogy megszerezzék a hőn áhított helyet a 2021-es Red Bull Neymar Jr’s Five katari világdöntőjében, a múlt heti bajnokok közül kettőnek nagyon különleges meglepetésben volt része, amikor maga Neymar Jr látogatott el hozzájuk Párizsban.

Míg az amatőr csapatok szerte a világban (Magyarországon már nem) azért küzdenek, hogy megszerezzék a hőn áhított helyet a 2021-es Red Bull Neymar Jr’s Five katari világdöntőjében, a múlt heti bajnokok közül kettőnek nagyon különleges meglepetésben volt része, amikor maga Neymar Jr látogatott el hozzájuk Párizsban.

Míg az amatőr csapatok szerte a világban (Magyarországon már nem) azért küzdenek, hogy megszerezzék a hőn áhított helyet a 2021-es Red Bull Neymar Jr’s Five katari világdöntőjében, a múlt heti bajnokok közül kettőnek nagyon különleges meglepetésben volt része, amikor maga Neymar Jr látogatott el hozzájuk Párizsban.