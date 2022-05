Red Bull Neymar Jr’s Five: szuperdöntő magyar részvétellel

„Hektikus időszak van mögöttünk, hiszen Neymar is megsérült november végén, aztán ott volt a pandémia is. De nagyon örülünk, hogy most már tényleg megrendezik a katari szuperdöntőt. Én persze végig bíztam benne, hogy egy későbbi időpontban meg lesz tartva, nem is számoltam azzal a lehetőséggel, hogy elmarad.”

„Ennek a játékfajtának több specifikus eleme van: a palánk, a kapu mögötti fal, hogy a kapu elé tilos belépni, hogy emberhátrányba kerülsz, ha gólt kapsz. Minden elemet száz százalékosan nem tudunk megteremteni, de igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni. Amikor elmentünk cageballozni, kimértük a kapu előtti területet, hogy rögzüljön a szabály. Kerestük a versenyhelyzeteket is, voltunk egy tornán is pár hete, nagyon jó feltételek voltak, műfüves, palánkos pályán. A Zsírkrétákkal sajnos nem jött össze, de a Trollfocival is felvettük a kapcsolatot, örömmel mondtak igent egy felkészülési meccsre »neymaros« szabályrendszerben.”

