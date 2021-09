Red Bull Neymar Jr's Five: vasárnap Budapesten kezdünk!

Végre kezdetét veszi ismét a már hazánkban is igen népszerűnek számító kispályás amatőr labdarúgótorna, a Red Bull Neymar Jr's Five, melynek első selejtezőtornáját vasárnap tartják a BME Sporttelepén.

Ha esetleg valaki még nem tudná: a meccsek palánkkal határolt kispályán, kiskapukra, kapus nélkül öt az öt ellen zajlanak. De most szólunk, hogy ilyen különleges szabályrendszerrel még nem találkoztál! A brazil utcai fociból, vagyis Neymar gyerekkorából merítve, amelyik csapat gólt kap, az egyik játékosát is elveszíti, és egészen addig emberhátrányban játszik, amik gólt nem szerez, és ki nem áll az ellenfélből is egy játékos. A meccs 10 percig tart, vagy addig, amíg el nem fogy teljesen az egyik csapat.

Pedig a legfontosabb dolgokat még nem is tudod: a selejtezőtornákról lehet kvalifikálni a budapesti, országos döntőre, melynek győztese mehet a decemberi, katari világdöntőre. Ott már lehet találkozni Neymarral, ha pedig a Te csapatod lesz a világbajnok, akkor pályára is léphetsz ellene!

