Red Bull NeymarJr's Five: rekordnevezés Budapesten!

Már csak 8 hely kiadó a Red Bull Neymar Jr's Five országos döntőjére, amik ráadásul ezen a hétvégén mind el is kelnek: szombaton Győrben, vasárnap pedig Budapesten csapnak össze a csapatok a 4-4 továbbjutó helyért.

Már csak 8 hely kiadó a Red Bull Neymar Jr's Five országos döntőjére, amik ráadásul ezen a hétvégén mind el is kelnek: szombaton Győrben, vasárnap pedig Budapesten csapnak össze a csapatok a 4-4 továbbjutó helyért.

Már csak 8 hely kiadó a Red Bull Neymar Jr's Five országos döntőjére, amik ráadásul ezen a hétvégén mind el is kelnek: szombaton Győrben, vasárnap pedig Budapesten csapnak össze a csapatok a 4-4 továbbjutó helyért.