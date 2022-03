Viszlát Red Bull Pilvaker. Köszönünk mindent!

. Ebben a formában ugyanis most utoljára láthattuk

Leírni is hihetetlen, de tíz csodálatos év és megannyi fantasztikus pillanat után búcsúzik a Red Bull Pilvaker . Ebben a formában ugyanis most utoljára láthattuk A Szavak Forradalmát .

Bár még a katarzis érzése járja át a testünket, valahol mögötte mégis ott lapul a szomorúság, mert tudjuk, hogy ilyen formában ez volt az utolsó. Mindannyian tudjuk, hogy jövőre üresebb lesz március 15-e, és maximum a Spotify lejátszási listákat pörgetve hallgathatjuk a kedvenc Pilvaker-slágereinket. A búcsú előtt azonban várt még ránk két teltházas Aréna koncert, aminek esti felvonásáról hozunk most egy rövid élménybeszámolót.

Az előadás alatt felcsendült a tragikusan fiatalon elhunyt Siklósi Örs hangja is, aki sajnos már nem élhette meg, hogy színpadra lépjen a Pilvaker-család tagjaként. Az 'Itt van az ősz'-ben nem csak hangja, de egy, még korábban rögzített videó is látható volt a kivetítőn az énekesről. Ott, érthető módon nagyon sokunknál eltörött a mécses.

A fő látványosságon kívül egy kisebb színpad is helyet kapott a küzdőtér hátsó részében, ahol számos produkció pörgött, így akiknek hátrébb szólt a jegyük, ők is testközelből érezhették a Pilvaker-hangulatot.

Amit muszáj kiemelnünk, hogy a még mindig elképesztően fiatal Bánki Beni ismét egy fantasztikus slamet írt, amiben ezúttal nem csak ő, hanem több előadó, például Sub Bass Monster, Lábas Viki vagy Trokán Nóra is szerepelt. Utóbbiak, nagy meglepetésre a lelátókról szólaltak meg.

Az este talán legmeghittebb pillanata Járai Márk produkciója volt, aki egy szál gitárral állt ki 13 ezer ember elé és adta elő hihetetlen magabiztossággal a XIX. század költői című vers megzenésített változatát. Az Aréna teljes egésze a vakuk fényébe borult, és még most is kiráz minket a hideg, ahogy ezeket a sorokat írjuk. El sem tudjuk képzelni, hogy Márk mit élhetett át a színpadon.

