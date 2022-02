Már most telt házas a Red Bull Pilvaker esti előadása!

csapata a Papp László Budapest Sportarénában. Már a február 8-i elővásárlás első óráiban elfogyott az elérhető jegyek több mint fele, február 9-én reggel pedig egy délutáni előadás jegykontingensét is megnyitották a szervezők. A jegyek szintén fele már erre az előadásra is elkelt, miközben az estire minden belépőjegy elfogyott.

Telt ház előtt lép színpadra március 15-én este a Red Bull Pilvaker csapata a Papp László Budapest Sportarénában. Már a február 8-i elővásárlás első óráiban elfogyott az elérhető jegyek több mint fele, február 9-én reggel pedig egy délutáni előadás jegykontingensét is megnyitották a szervezők. A jegyek szintén fele már erre az előadásra is elkelt, miközben az estire minden belépőjegy elfogyott.

Telt ház előtt lép színpadra március 15-én este a Red Bull Pilvaker csapata a Papp László Budapest Sportarénában. Már a február 8-i elővásárlás első óráiban elfogyott az elérhető jegyek több mint fele, február 9-én reggel pedig egy délutáni előadás jegykontingensét is megnyitották a szervezők. A jegyek szintén fele már erre az előadásra is elkelt, miközben az estire minden belépőjegy elfogyott.