Red Bull Pilvaker - Anyám tyúkja KLIPPREMIER

Az új verzióban Lábas Viki nek, Szakács Gergő nek és Papp Szabi nak hála egy fülbemászó refrén is helyet kapott, amit garantáltan dúdolni fogsz, miután meghallgattad. Az remake-ben felbukkan még Marsalkó Dávid , Fluor , Fura Csé és Deego is. A most megjelent Anyám tyúkja egy csodás keretbe foglalja az elmúlt 10 év történéseit, ugyanis a Pilvaker-család ebben a formában, ezzel a produkcióval most utoljára lép színpadra 2022. március 15-én.